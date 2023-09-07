БЫСТРЫЙ ЗАЙМ ПОД ЗАЛОГ АВТО И ПТС

- Гражданство РФ
- Срок займа по договору - 24, 36 или 48 месяцев
- Отечественное авто – не старше 10 лет
- Иномарка – не старше 20 лет
- До 70% от оценочной стоимости авто
- Принимаем обычные и электронные ПТС
- Авто категории В, C, D в собственности без сильных повреждений
- Досрочное погашение без ограничений, обязательных платных услуг нет
- Сумма займа от 50 000₽ до 500 000₽
- Ставка от 0,15%
- Отсутствие страховок, скрытых платежей и комиссий
- Время оформления займа 27 минут
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