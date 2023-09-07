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БЫСТРЫЙ ЗАЙМ ПОД ЗАЛОГ АВТО И ПТС

До 500 000 рублей, деньги сразу

До 70% от цены автомобиля

Срок 24-48 месяцев

Низкая % ставка в месяц без скрытых переплат и комиссий

Рефинансируем займы под залог ПТС и авто под низкий %

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Одни из самых низких процентов в Уфе
Автомобиль остается у владельца
Возможно досрочное погашение в любой день, перерасчет % по дням
Оформление заявки займет у вас не более минуты, а деньги вы получите уже сегодня
Условия
    • Гражданство РФ
    • Срок займа по договору - 24, 36 или 48 месяцев
    • Отечественное авто – не старше 10 лет
    • Иномарка – не старше 20 лет
    • До 70% от оценочной стоимости авто
    • Принимаем обычные и электронные ПТС
    • Авто категории В, C, D в собственности без сильных повреждений
    • Досрочное погашение без ограничений, обязательных платных услуг нет
    • Сумма займа от 50 000₽ до 500 000₽
    • Ставка от 0,15%
    • Отсутствие страховок, скрытых платежей и комиссий
    • Время оформления займа 27 минут
Расчет платежа
Ставка 4.9% в месяц
Ежемесячный платеж: руб.
Расчет предварительный
Как получить займ
1
Заявка на займ

Ответьте на вопросы специалиста по телефону и получите предварительную оценку в мессенджере WhatsApp

2
Оформление

Приезжайте в наш офис на осмотр и подписание договора

3
Получение денег

Наличными в офисе или на карту

Документы
    • Осуществление деятельности в рамках Ф3- 353 о потребительском кредите (займе)
    • Процентная ставка регулируется ЦБ РФ
    • Состоим в СРО Союз "МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС"
Документы для займа
Правила предоставления займов
PDF 0.47 mb
Положение об объеме информации, предоставляемой получателю финансовой услуги
PDF 0.75 mb
Общие условия договора займа
PDF 0.48 mb
Информация об условиях предоставления, использования и возврата займа
PDF 0.40 mb
Заявление о переводе денежных средств
DOCX 0.02 mb
Заявление о возврате остатка денежных средств
DOCX 0.02 mb
Информация о праве потребителей на обращение финансовому уполномоченному
PDF 0.24 mb
Новости
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23.03.2022
В каком возрасте можно взять кредит в банке и МФО
23.03.2022
В объезд закона
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Одной "бумажкой" меньше
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Контакты
Уфа, Менделеева, 80
8-937-150-80-80
masterzaimov@mail.ru
пн-пт с 10:00 до 19:00
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Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Мастер займов» (сокр. ООО МКК «Мастер займов») ИНН 0274987011, ОГРН 1240200014955. Регистрационный номер в государственном реестре МФО 2403380010070 с 03.07.2024.
ООО МКК «Мастер займов» использует файлы «cookie» с целью персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Если вы не хотите использовать файлы «cookie», пожалуйста, измените настройки вашего браузера.
Потребитель вправе направить обращение Финуполномоченному: на сайте https://nombudsman.ru, по адресу: 119017, Москва, Старомонетный переулок, д. 3 или по телефону 8 (800) 200-00-10.
ООО МКК "Мастер займов" с 23.07.2024 является членом СРО Союз "МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС" (125367, г.Москва, Полесский проезд 16, стр.1, оф.308).

Интернет-приемная Банка России

Ссылка на реестр МФО на официальном сайте Банка России

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Иванов И. И.
Договор 12053256296
Сумма ежемесячного платежа 10 000 рублей